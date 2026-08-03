Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Marathon Petroleum informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Marathon Petroleum präsentiert in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,27 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Marathon Petroleum noch 3,96 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll Marathon Petroleum nach den Prognosen von 9 Analysten 40,87 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,66 Milliarden USD umgesetzt worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 40,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 13,22 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 157,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 132,54 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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