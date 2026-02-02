Marathon Petroleum Corporation Aktie

Marathon Petroleum Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Marathon Petroleum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marathon Petroleum wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 136,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,15 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,08 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,59 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 132,73 Milliarden USD, gegenüber 138,52 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Marathon Petroleum Corporation

mehr Nachrichten

Analysen zu Marathon Petroleum Corporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Marathon Petroleum Corporation 142,20 -3,98% Marathon Petroleum Corporation

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen