Ausblick: Marathon Petroleum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marathon Petroleum wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 136,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,15 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 33,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,08 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,59 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 10,08 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 132,73 Milliarden USD, gegenüber 138,52 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at