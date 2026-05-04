Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Marathon Petroleum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marathon Petroleum stellt am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,739 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,240 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 33,42 Milliarden USD gegenüber 31,39 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,21 USD im Vergleich zu 13,22 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 149,79 Milliarden USD, gegenüber 132,54 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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