Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marathon Petroleum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Marathon Petroleum präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 25,37 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marathon Petroleum 4,51 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 46,60 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 34,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marathon Petroleum einen Umsatz von 34,64 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 65,47 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 180,81 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 132,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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