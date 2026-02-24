Ausblick: Maravai LifeSciences A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Maravai LifeSciences A lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,070 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,11 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 49,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,312 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,050 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 184,9 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 259,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at