Maravai LifeSciences a Aktie
WKN DE: A2QHK8 / ISIN: US56600D1072
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Maravai LifeSciences A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Maravai LifeSciences A veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Maravai LifeSciences A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,056 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Maravai LifeSciences A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 43,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 41,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,108 USD, gegenüber -0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 211,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 185,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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