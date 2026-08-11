Ausblick: Marchex B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marchex B stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Marchex B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 11,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marchex B einen Umsatz von 11,7 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD, gegenüber -0,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 44,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at