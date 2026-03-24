Marche b Aktie
WKN: A0B9KJ / ISIN: US56624R1086
|
24.03.2026 07:01:06
Ausblick: Marchex B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Marchex B präsentiert in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Marchex B noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 11,0 Millionen USD gegenüber 11,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -0,110 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 45,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 48,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marchex IncShs -B-
|
24.03.26
|Ausblick: Marchex B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Marchex B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Marchex IncShs -B-
Aktien in diesem Artikel
|Marchex IncShs -B-
|1,43
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.