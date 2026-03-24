Ausblick: Marchex B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marchex B präsentiert in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Marchex B noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 7,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 11,0 Millionen USD gegenüber 11,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,030 USD, gegenüber -0,110 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 45,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 48,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at