Marche b Aktie
WKN: A0B9KJ / ISIN: US56624R1086
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Marchex B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Marchex B wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marchex B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,47 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 10,9 Millionen USD im Vergleich zu 11,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 46,9 Millionen USD, gegenüber 45,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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