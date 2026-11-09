Ausblick: Marchex B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Marchex B veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,040 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 41,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 16,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,040 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,120 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 45,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net