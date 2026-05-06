Ausblick: Marcus Millichap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marcus Millichap stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,83 Prozent auf 162,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Marcus Millichap noch 145,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 845,6 Millionen USD, gegenüber 755,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at