Marcus & Millichap Aktie
WKN DE: A1W54Z / ISIN: US5663241090
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Marcus Millichap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marcus Millichap stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,27 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,83 Prozent auf 162,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Marcus Millichap noch 145,0 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 845,6 Millionen USD, gegenüber 755,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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