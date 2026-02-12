Marcus & Millichap Aktie

Marcus & Millichap

WKN DE: A1W54Z / ISIN: US5663241090

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Marcus Millichap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marcus Millichap stellt am 13.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,215 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 4,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 229,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 240,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,175 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 740,7 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 696,1 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Marcus & Millichap Inc

Analysen zu Marcus & Millichap Inc

