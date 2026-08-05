Marcus & Millichap Aktie
WKN DE: A1W54Z / ISIN: US5663241090
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Marcus Millichap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Marcus Millichap wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 194,3 Millionen USD gegenüber 172,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,425 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 838,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 755,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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