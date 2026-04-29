Ausblick: Marcus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marcus wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marcus für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,510 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 152,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Marcus einen Umsatz von 148,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,556 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 800,1 Millionen USD, gegenüber 758,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at