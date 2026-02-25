Ausblick: Marcus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marcus wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,063 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 188,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 183,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,276 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 748,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 735,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at