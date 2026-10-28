Marcus CorpShs Aktie
WKN: 860665 / ISIN: US5663301068
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Marcus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Marcus stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,599 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 12,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 235,7 Millionen USD gegenüber 210,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,961 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,410 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 828,3 Millionen USD, gegenüber 758,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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