MariMed Aktie
WKN DE: A2DRQF / ISIN: US56782V1070
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: MariMed gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MariMed gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei MariMed für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 39,8 Millionen USD aus.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 161,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 159,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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