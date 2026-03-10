MariMed Aktie
Ausblick: MariMed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
MariMed wird am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MariMed in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 40,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 39,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,030 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 161,6 Millionen USD, gegenüber 158,0 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
