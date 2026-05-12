Ausblick: MariMed stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MariMed wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MariMed für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 38,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,045 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 162,2 Millionen USD, gegenüber 159,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at