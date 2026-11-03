Marimekko Oy Aktie
WKN: 920479 / ISIN: FI0009007660
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marimekko Oy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Marimekko Oy öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,238 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,240 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Marimekko Oy in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 51,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 50,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,628 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,600 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 193,7 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 189,6 Millionen EUR waren.
Redaktion Finanzen.net
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