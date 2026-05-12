Ausblick: Marimekko Oy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Marimekko Oy wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marimekko Oy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,078 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,080 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Marimekko Oy nach den Prognosen von 5 Analysten 40,2 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,649 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,600 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 198,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 189,6 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at