Marimekko Oy Aktie
WKN: 920479 / ISIN: FI0009007660
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Marimekko Oy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Marimekko Oy äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Marimekko Oy 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Marimekko Oy 54,0 Millionen EUR umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,624 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,600 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 191,9 Millionen EUR, gegenüber 182,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marimekko Oy
|
11.02.26
|Ausblick: Marimekko Oy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Marimekko Oy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Marimekko Oy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Marimekko Oy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Marimekko Oy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Marimekko Oy
Aktien in diesem Artikel
|Marimekko Oy
|11,28
|-12,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.