Ausblick: Marimekko Oy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marimekko Oy äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,198 EUR gegenüber 0,180 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Marimekko Oy 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 57,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Marimekko Oy 54,0 Millionen EUR umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,624 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,600 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 191,9 Millionen EUR, gegenüber 182,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at