Ausblick: MarineMax gewährt Anlegern Blick in die Bücher

MarineMax veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,023 USD. Dies würde einer Verringerung von 83,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem MarineMax 0,140 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 610,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 631,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,748 USD im Vergleich zu -1,430 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,37 Milliarden USD, gegenüber 2,31 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at