WKN: 914727 / ISIN: US5679081084

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: MarineMax informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

MarineMax präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,137 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll MarineMax nach den Prognosen von 10 Analysten 482,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 468,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,733 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,430 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,34 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

MarineMax Inc.

MarineMax Inc. 22,40

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

