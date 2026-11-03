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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: MarineMax präsentiert Quartalsergebnisse

MarineMax lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 541,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,711 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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