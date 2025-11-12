Ausblick: MarineMax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MarineMax wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,127 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll MarineMax in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 532,8 Millionen USD im Vergleich zu 563,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,785 USD je Aktie, gegenüber 1,65 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at