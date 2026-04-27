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WKN: 885036 / ISIN: US5705351048

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Markel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Markel präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 26,47 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Markel ein EPS von 12,08 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,40 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Markel für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,66 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 116,05 USD, gegenüber 169,22 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 15,38 Milliarden USD im Vergleich zu 16,59 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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