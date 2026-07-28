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Markel Aktie

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WKN: 885036 / ISIN: US5705351048

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Markel zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Markel lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 30,64 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,31 Prozent verringert. Damals waren 49,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,22 Prozent auf 4,50 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Markel noch 4,60 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 111,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 169,22 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 14,85 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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