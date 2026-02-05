Ausblick: MarketAxess legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MarketAxess lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,64 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 211,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MarketAxess einen Umsatz von 201,8 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,33 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 848,1 Millionen USD, gegenüber 817,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at