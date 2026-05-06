Ausblick: MarketAxess stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

MarketAxess wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,15 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MarketAxess noch ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

MarketAxess soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 231,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 206,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 911,7 Millionen USD, gegenüber 849,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at