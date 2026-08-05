MarketWis a Aktie
WKN DE: A4142S / ISIN: US57064P2065
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: MarketWise A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MarketWise A wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass MarketWise A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,646 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,530 USD je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 78,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,31 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 315,9 Millionen USD, gegenüber 328,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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