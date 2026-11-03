Marksans Pharma Aktie
WKN DE: A12CT3 / ISIN: INE750C01026
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marksans Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marksans Pharma wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Marksans Pharma 2,17 INR je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,86 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,20 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,55 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 9,22 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,68 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 29,46 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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