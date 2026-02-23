Ausblick: Marqeta gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marqeta wird sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,010 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 22,98 Prozent auf 167,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Marqeta noch 135,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,035 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,050 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 619,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 507,0 Millionen USD.

