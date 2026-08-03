Ausblick: Marqeta präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marqeta lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marqeta in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 173,3 Millionen USD im Vergleich zu 150,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD, gegenüber -0,120 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 708,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 624,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at