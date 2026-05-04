Ausblick: Marqeta stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marqeta veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,003 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Marqeta noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marqeta in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 164,3 Millionen USD im Vergleich zu 139,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,030 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 708,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 624,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at