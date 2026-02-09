Ausblick: Marriott stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marriott äußert sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,60 USD gegenüber 1,63 USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,43 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marriott für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,67 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,09 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 26,22 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 25,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

