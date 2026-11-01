Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marriott stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Marriott veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marriott in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 6,93 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 27,79 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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