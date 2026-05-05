Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Marriott stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Marriott gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,56 USD gegenüber 2,39 USD im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Marriott für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,59 Milliarden USD aus.
25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 27,96 Milliarden USD, gegenüber 26,19 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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