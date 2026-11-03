Ausblick: Marriott Vacations Worldwide gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Marriott Vacations Worldwide präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Marriott Vacations Worldwide noch -0,070 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 12,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,26 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,76 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -8,840 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,45 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net