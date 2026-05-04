Ausblick: Marriott Vacations Worldwide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Marriott Vacations Worldwide wird am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

11 Analysten schätzen, dass Marriott Vacations Worldwide für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 0,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD im Vergleich zu -8,840 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 5,10 Milliarden USD, gegenüber 5,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at