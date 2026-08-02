Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Marriott zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Marriott stellt am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 22 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,08 USD je Aktie gegenüber 2,78 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,19 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,74 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,62 USD im Vergleich zu 9,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 27,94 Milliarden USD, gegenüber 26,19 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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