Ausblick: Marsh McLennan Cos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marsh McLennan Cos lädt am 16.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass Marsh McLennan Cos im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,79 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,41 Milliarden USD – ein Plus von 4,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marsh McLennan Cos 7,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,36 USD, gegenüber 8,43 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 28,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,02 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at