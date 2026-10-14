Marsh & McLennan Cos Aktie

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WKN: 858415 / ISIN: US5717481023

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14.10.2026 07:01:06

Ausblick: Marsh McLennan Cos präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marsh McLennan Cos öffnet am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marsh McLennan Cos ein EPS von 1,51 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,64 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,37 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 24 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,45 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,43 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 28,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 27,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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