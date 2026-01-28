Ausblick: Marsh McLennan Cos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Marsh McLennan Cos wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 23 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Marsh McLennan Cos noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,56 Milliarden USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,60 USD, gegenüber 8,18 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 26,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 24,42 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at