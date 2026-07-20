Ausblick: Marsh McLennan Cos veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Marsh McLennan Cos präsentiert am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 24 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,90 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,37 Prozent erhöht. Damals waren 2,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,98 Milliarden USD umgesetzt.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,39 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,43 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 28,41 Milliarden USD, gegenüber 27,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at