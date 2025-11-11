Martela Oy Aktie
WKN: 902562 / ISIN: FI0009900385
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Martela Oy (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Martela Oy (A) gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,170 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Martela Oy (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 EUR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Martela Oy (A) mit einem Umsatz von insgesamt 26,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent gesteigert.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,162 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 105,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 86,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Martela Oy (A)mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Martela Oy (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Martela Oy (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Martela Oy (A) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Martela Oy (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)