Ausblick: Martela Oy (A) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Martela Oy (A) gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,170 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Martela Oy (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,280 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Martela Oy (A) mit einem Umsatz von insgesamt 26,0 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,74 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,162 EUR je Aktie, gegenüber -1,870 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 105,6 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 86,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

