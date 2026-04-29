Martin Marietta Materials Aktie

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WKN: 889585 / ISIN: US5732841060

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Martin Marietta Materials legt Quartalsergebnis vor

Martin Marietta Materials wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD. Das entspräche einer Verringerung von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,90 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,31 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,35 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 18,77 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,06 Milliarden USD, gegenüber 6,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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