Ausblick: Martin Marietta Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Martin Marietta Materials wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,78 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Martin Marietta Materials ein EPS von 4,79 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,65 Milliarden USD – ein Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Martin Marietta Materials 1,63 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,15 USD, gegenüber 32,41 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 6,61 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 6,54 Milliarden USD generiert worden waren.

