Ausblick: Martin Marietta Materials öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Martin Marietta Materials wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,76 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Martin Marietta Materials noch 5,43 USD je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,81 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 19,08 USD, gegenüber 18,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 7,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,15 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at