Ausblick: Martin Marietta Materials vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Martin Marietta Materials präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 18 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 6,72 USD je Aktie gegenüber 5,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,36 Prozent auf 2,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 32,41 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,54 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at